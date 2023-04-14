Федерация фехтования России направила в FIE списки спортсменов для участия в соревнованиях

Глава Федерация фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что организация направила в Международную федерацию фехтования (FIE) списки спортсменов для участия в соревнованиях.

«Теперь эти списки должны быть проверены кибербезопасностью и юристами, которые выдадут своё заключение комитету, собирающему документы», — приводит «Матч ТВ» слова главы ФФР.

Мамедов отметил, что итогом данной работы станет заключение комитета, которое будет предоставлено на рассмотрение исполкому FIE.

«Только после решения исполкома те атлеты, которые будут одобрены в этом списке, смогут вернуться на международные соревнования», — подытожил он.

В марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Ранее в FIE попросили российских фехтовальщиков указать принадлежность к клубам.