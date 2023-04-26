Metaratings: «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Расинга» Рохасу
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По информации Metaratings, кандидатура игрока может быть рассмотрена в качестве одного из вариантов усиления атаки. При этом у красно-белых есть некоторые сомнения.
Главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль попросил у руководства приобрести игрока с функционалом, как у Рохаса.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах «Расинга» и забил семь мячей.
Ранее в «Спартаке» объяснили, почему полиция начала проверку травмы хавбека «Краснодара».