Metaratings: «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Расинга» Рохасу

Полузащитник «Расинга» Матиас Рохас в ближайшее время может перейти в московский «Спартак».

По информации Metaratings, кандидатура игрока может быть рассмотрена в качестве одного из вариантов усиления атаки. При этом у красно-белых есть некоторые сомнения.

Главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль попросил у руководства приобрести игрока с функционалом, как у Рохаса.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах «Расинга» и забил семь мячей.

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему полиция начала проверку травмы хавбека «Краснодара».