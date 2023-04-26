Плющенко присвоена категория тренера высшего национального уровня

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Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня.
Плющенко присвоена категория тренера высшего национального уровня
  • РИА Новости

Об этом сообщили на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Категории также получили Елена Буянова, Светлана Соколовская и другие. Звание присваивается специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира и к другим крупным соревнованиям.

20 марта комиссия рассмотрела слова Плющенко о судействе и вынесла рекомендации, которые будут приняты исполкомом ФФККР.

После первенства России — 2023 среди юниоров Плющенко заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тогда победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко не был ошибкой.

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