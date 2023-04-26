Плющенко присвоена категория тренера высшего национального уровня

Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня.

Об этом сообщили на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Категории также получили Елена Буянова, Светлана Соколовская и другие. Звание присваивается специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира и к другим крупным соревнованиям.

20 марта комиссия рассмотрела слова Плющенко о судействе и вынесла рекомендации, которые будут приняты исполкомом ФФККР.

После первенства России — 2023 среди юниоров Плющенко заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тогда победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко не был ошибкой.