Игрок «Локомотива» Щетинин: Дзюба — душа компании

Полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин высказался об одноклубнике Артёме Дзюбе.

«Говорил ли Дзюба что-то до матча с ЦСКА? Да, говорил. Зарядил меня. Но то, что происходит в раздевалке, там и остаётся. Дзюба — душа компании. Все всё понимают. Я нормально отношусь к его шуткам», — цитирует Щетинина «Известия».

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

Ранее Андрей Канчельскис назвал Дзюбу одним из сильнейших игроков России.