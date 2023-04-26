Игрок «Локомотива» Щетинин: Дзюба — душа компании

Короткая ссылка
Полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин высказался об одноклубнике Артёме Дзюбе.
Игрок «Локомотива» Щетинин: Дзюба — душа компании
  • РИА Новости

«Говорил ли Дзюба что-то до матча с ЦСКА? Да, говорил. Зарядил меня. Но то, что происходит в раздевалке, там и остаётся. Дзюба — душа компании. Все всё понимают. Я нормально отношусь к его шуткам», — цитирует Щетинина «Известия».

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

Ранее Андрей Канчельскис назвал Дзюбу одним из сильнейших игроков России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить