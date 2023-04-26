Канчельскис назвал Дзюбу одним из сильнейших игроков России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил выступление нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«При всей неоднозначности его персоны глупо отрицать, что Дзюба — один из сильнейших игроков России за десятилетие. И пробудет ещё несколько лет в этом статусе. Он хищник. Когда Артём голодный до побед и мячей, защитникам не позавидуешь», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что в ближайшее время примут решение по контракту Дзюбы.