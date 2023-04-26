Мусаев назвал Сафонова лучшим вратарём чемпионата России

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Российский тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев назвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим в своём амплуа в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Мусаев назвал Сафонова лучшим вратарём чемпионата России
  • РИА Новости

«Думаю, что он не «один из», а самый лучший вратарь чемпионата. Стал первым номером в сборной. А что касается его игры ногами, то уже тогда велась большая работа тренером вратарей. Сегодня он сделал большой шаг вперед в этом игровом компоненте. Уверенно себя чувствует», — цитирует Мусаева «МК».

По информации СМИ, вратарь входит в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита». Голкипер является первым номером в сборной России. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сафонова в €15 млн. На его счету в сезоне-2022/23 РПЛ 27 матчей, в которых он не пропустил мячи в девяти из них.

Ранее сообщалось, что «Зенит» изучает возможность покупки вратарей московского «Локомотива» Ильи Лантратова или Сафонова этим летом.

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