«Чемпионат»: «Зенит» может подписать Сафонова или Лантратова летом

Санкт-петербургский «Зенит» изучает возможность покупки вратарей московского «Локомотива» Ильи Лантратова или «Краснодара» Матвея Сафонова этим летом.

«Зениту» нужен вратарь. При этом маловероятно, что Галицкий согласится продать Сафонова именно в «Зенит». А отступные Лантратова по контракту с «Локомотивом» составляют €5,5 млн», — приводит слова источника «Чемпионат».

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сафонова составляет €15 млн. На его счету в сезон-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) 27 матчей, в которых он не пропустил мячи в девяти.

Лантратов провёл за «Локомотив» семь игр. Transfermarket оценивает стоимость голкипера в €1,80 млн.

Ранее Сафонов высказался о победе краснодарской команды над «Ростовом» в Кубке России.