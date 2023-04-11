«Чемпионат»: «Зенит» может подписать Сафонова или Лантратова летом

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Санкт-петербургский «Зенит» изучает возможность покупки вратарей московского «Локомотива» Ильи Лантратова или «Краснодара» Матвея Сафонова этим летом.
«Чемпионат»: «Зенит» может подписать Сафонова или Лантратова летом
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Зениту» нужен вратарь. При этом маловероятно, что Галицкий согласится продать Сафонова именно в «Зенит». А отступные Лантратова по контракту с «Локомотивом» составляют €5,5 млн», — приводит слова источника «Чемпионат».

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сафонова составляет €15 млн. На его счету в сезон-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) 27 матчей, в которых он не пропустил мячи в девяти.

Лантратов провёл за «Локомотив» семь игр. Transfermarket оценивает стоимость голкипера в €1,80 млн.

Ранее Сафонов высказался о победе краснодарской команды над «Ростовом» в Кубке России.

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