«Чемпионат»: «Зенит» может подписать Сафонова или Лантратова летом
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«Зениту» нужен вратарь. При этом маловероятно, что Галицкий согласится продать Сафонова именно в «Зенит». А отступные Лантратова по контракту с «Локомотивом» составляют €5,5 млн», — приводит слова источника «Чемпионат».
По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сафонова составляет €15 млн. На его счету в сезон-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) 27 матчей, в которых он не пропустил мячи в девяти.
Лантратов провёл за «Локомотив» семь игр. Transfermarket оценивает стоимость голкипера в €1,80 млн.
Ранее Сафонов высказался о победе краснодарской команды над «Ростовом» в Кубке России.