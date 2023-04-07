Сафонов — о кубковом матче с «Ростовом»: они удивили составом

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе краснодарской команды над «Ростовом» в Кубке России.

«Во-первых, удивили составом. У них была хорошая ротация, но при этом дали реально хороший бой — с виду не скажешь, что не играл первый состав у них, что было много замен. Это было интересно и неожиданно. Но поиграл в лотерею пенальти с удовольствием», — приводит слова Сафонова пресс-служба клуба.

Встреча между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялась в Краснодаре 6 апреля. Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти победу одержали хозяева — 5:3.

В полуфинале «Пути регионов» краснодарская команда сыграет с «Крыльями Советов».

Ранее Сперцян оценил шансы «Краснодара» в кубковом матче с «Крыльями Советов».