Сафонов — о кубковом матче с «Ростовом»: они удивили составом

Короткая ссылка
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе краснодарской команды над «Ростовом» в Кубке России.
Сафонов — о кубковом матче с «Ростовом»: они удивили составом
  • РИА Новости

«Во-первых, удивили составом. У них была хорошая ротация, но при этом дали реально хороший бой — с виду не скажешь, что не играл первый состав у них, что было много замен. Это было интересно и неожиданно. Но поиграл в лотерею пенальти с удовольствием», — приводит слова Сафонова пресс-служба клуба.

Встреча между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялась в Краснодаре 6 апреля. Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти победу одержали хозяева — 5:3.

В полуфинале «Пути регионов» краснодарская команда сыграет с «Крыльями Советов».

Ранее Сперцян оценил шансы «Краснодара» в кубковом матче с «Крыльями Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить