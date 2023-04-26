Насри считает Гвардиолу высокомерным тренером

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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри высказался о характере главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
Насри считает Гвардиолу высокомерным тренером
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«Он высокомерен, но в хорошем смысле. Это потому, что Гвардиола знает, что он лучший в мире, и он следит за тем, чтобы его понимали. Он был лучшим тренером из всех возможных на тот момент в моей карьере», — цитирует Насри L'Equipe.

Он добавил, что испанский специалист всегда честен и откровенен со своими игроками. По словам футболиста, Гвардиола заставлял его тренироваться отдельно из-за лишнего веса.

Французский полузащитник выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2017 год.

Ранее Гвардиола призвал беспокойных фанатов «Манчестер Юнайтед» не бояться его команды.

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