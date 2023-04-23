Гвардиола призвал беспокойных фанатоа «Манчестер Юнайтед» не бояться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выхода команды в финал Кубка Англии прокомментировал фразу журналиста о том, что некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» опасаются того, что «горожане» выиграют требл в этом сезоне.

«Им не нужно бояться, мы соседи. Соседи всегда добры друг к другу», — цитирует Гвардиолу The Independent.

22 апреля «Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 3:0. Хет-трик оформил футболист «Ман Сити» Рияд Марез.

В финале Кубка команда сыграет с победителем матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон», который состоится 23 апреля. «Ман Сити» сохраняет шансы на победу в данных трёх турнирах: в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии.

Ранее британский журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал тен Хага после поражения в матче с «Севильей» и вылета из Лиги Европы.