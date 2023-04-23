Гвардиола призвал беспокойных фанатоа «Манчестер Юнайтед» не бояться
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«Им не нужно бояться, мы соседи. Соседи всегда добры друг к другу», — цитирует Гвардиолу The Independent.
22 апреля «Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 3:0. Хет-трик оформил футболист «Ман Сити» Рияд Марез.
В финале Кубка команда сыграет с победителем матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон», который состоится 23 апреля. «Ман Сити» сохраняет шансы на победу в данных трёх турнирах: в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии.
Ранее британский журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал тен Хага после поражения в матче с «Севильей» и вылета из Лиги Европы.