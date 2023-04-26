Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» завершить серию с «Миннесотой»

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В пятом матче первого раунда плей-офф в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз».

Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершилась со счётом 112:109.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий хозяев Джамал Маррей, набрав 35 очков. Центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — 28 очков, 17 подборов и 12 ассистов.

Таким образом, «Денвер» переиграл «Миннесоту» в серии — 4-1. В следующем раунде «Наггетс» сыграет с победителем серии «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» обыграла «Бруклин» и стала первым четвертьфиналистом плей-офф НБА.

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