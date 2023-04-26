Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» завершить серию с «Миннесотой»

В пятом матче первого раунда плей-офф в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз».