«Филадельфия» обыграла «Бруклин» и стала первым четвертьфиналистом плей-офф НБА

«Филадельфия Сиксерс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нанесла поражение «Бруклин Нетс».

Игра в Нью-Йорке завершилась со счётом 96:88 в пользу команды Дока Риверса.

У победителей три игрока оформили по дабл-даблу: Тобиас Харрис (25 очков + 12 подборов), Джеймс Харден (17 очков + 11 передач) и Пол Рид (десять очков + 15 подборов). У хозяев 20 очков набрал Спенсер Динвидди, дабл-дабл у Николаса Клэкстона (19 очков + 12 подборов) и Кэмерона Джонсона (11 очков + 10 подборов).

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-0 в пользу коллектива из Пенсильвании.

Ранее НБА приняла решение применить дисциплинарные санкции в отношении бывшего нападающего «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса.