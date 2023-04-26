Винисиус принёс извинения болельщикам после поражения «Реала» от «Жироны»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор принёс извинения болельщикам после поражения от «Жироны» в матче 31-го тура чемпионата Испании (2:4).

«Мы пытались исправить ситуацию за счёт индивидуальных действий, но мы должны играть как команда.

Это была плохая ночь, мы приносим свои извинения и должны снова играть как команда», — приводит слова Винисиуса Marca.

«Жирона» набрала 41 очко и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. У «Реала» 65 очков и вторая позиция.

Ранее нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос поделился эмоциями после победы над «Реалом».