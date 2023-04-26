Винисиус принёс извинения болельщикам после поражения «Реала» от «Жироны»
«Мы пытались исправить ситуацию за счёт индивидуальных действий, но мы должны играть как команда.
Это была плохая ночь, мы приносим свои извинения и должны снова играть как команда», — приводит слова Винисиуса Marca.
«Жирона» набрала 41 очко и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. У «Реала» 65 очков и вторая позиция.
Ранее нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос поделился эмоциями после победы над «Реалом».