Кастельянос — о покере в ворота «Реала»: вечер мечты
«Вечер мечты. Мы играли против одних из лучших, и я никогда не мог такое представить.
Забить «Реалу» было мечтой, а забить им четыре мяча — такого я даже не представлял», — приводит слова Кастельяноса Marca.
Все голы «Жироны» забил Кастельянос. Команда набрала 41 очко и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.
У «Реала» 65 очков и вторая позиция.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, чего не хватило команде для победы над «Жироной».