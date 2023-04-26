Кастельянос — о покере в ворота «Реала»: вечер мечты

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Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос поделился эмоциями после победы над «Реалом» в матче 31-го тура чемпионата Испании (4:2).

«Вечер мечты. Мы играли против одних из лучших, и я никогда не мог такое представить.

Забить «Реалу» было мечтой, а забить им четыре мяча — такого я даже не представлял», — приводит слова Кастельяноса Marca.

Все голы «Жироны» забил Кастельянос. Команда набрала 41 очко и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

У «Реала» 65 очков и вторая позиция.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, чего не хватило команде для победы над «Жироной».

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