Анчелотти объяснил, чего не хватило «Реалу» для победы над «Жироной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, чего не хватило команде для победы над «Жироной» в матче 31-го тура чемпионата Испании (2:4).

«Нам не хватило агрессии без мяча, самоотверженности, мы оставляли пространство для контратак.

С мячом игра была хорошей, но без мяча мы давали сопернику слишком много пространства. Они забили два первых гола после двух моментов.

Команда хорошо играла в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Жирона» набрала 41 очко и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. У «Реала» 65 очков и вторая позиция.

Ранее президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о возможном возвращении Криштиану Роналду и Лионеля Месси в чемпионат Испании.