Президент «Атлетико» хотел бы возвращения Месси и Роналду в Примеру

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Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о возможном возвращении Криштиану Роналду и Лионеля Месси в чемпионат Испании.
Президент «Атлетико» хотел бы возвращения Месси и Роналду в Примеру
  • globallookpress.com
  • © Khalid Abdulfaattah/XinHua

«Я думаю, было бы здорово, если бы Месси вернулся в Примеру, как и Роналду. Оба все ещё играют, и было бы здорово, если бы они вернулись», — сказал Сересо на мероприятии в Real Club Tenis Barcelona.

Напомним, что Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год. Оба выиграли в составах своих команд всевозможные титулы на клубном уровне, в том числе индивидуальные награды, как «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что Месси прилетел в Барселону вместе с семьёй и помощниками.

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