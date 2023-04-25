«Жирона» обыграла «Реал» в матче чемпионата Испании

«Жирона» обыграла «Реал» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей покер оформил нападающий Валентин Кастельянос. Как сообщает Opta, он стал первым игроком в XXI веке, забившим четыре гола в матче против «Реала» в Ла Лиге.

У мадридцев отличились Винисиус Жуниор и Лукас Васкес.

«Жирона» набрала 41 очко и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. У «Реала» 65 очков и вторая позиция.

Ранее президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о возможном возвращении Криштиану Роналду и Лионеля Месси в чемпионат Испании.