«Жирона» обыграла «Реал» в матче чемпионата Испании
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Встреча завершилась со счётом 4:2.
В составе победителей покер оформил нападающий Валентин Кастельянос. Как сообщает Opta, он стал первым игроком в XXI веке, забившим четыре гола в матче против «Реала» в Ла Лиге.
У мадридцев отличились Винисиус Жуниор и Лукас Васкес.
«Жирона» набрала 41 очко и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. У «Реала» 65 очков и вторая позиция.
Ранее президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о возможном возвращении Криштиану Роналду и Лионеля Месси в чемпионат Испании.