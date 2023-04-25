Нападающий СКА Кетов завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что нападающий Евгений Кетов принял решение завершить карьеру и продолжить работу в хоккейном клубе.

«Сегодня очень важный день для одного из символов современного СКА — Евгения Кетова. Он принял решение завершить карьеру игрока, но мы с ним ни в коем случае не прощаемся. Евгений продолжит работу в нашем тренерском штабе», — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.

37‑летний форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Он провёл 786 матчей в карьере, в которых набрал 263 (137 + 126) очка.

Кетов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также хоккеист один раз становился чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что нападающий СКА Никита Гусев может продолжить карьеру в одном из московских клубов.