Радимов потребовал отстранить арбитра Галимова после матча «Пари НН» — «Крылья Советов»

Бывший игрок Владислав Радимов потребовал отстранить арбитра Романа Галимова после его работы в матче 24-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов».

«Если главного судью матча не отстранят от работы, я во всех своих публичных выступлениях, будь то ТВ, пресса или интернет, буду его безжалостно прибивать! Нашему футболу необходимо очищаться от таких судей, и молчать о таком ни в коем случае нельзя», — написал Радимов в Telegram-канале.

«Пари НН» одержал верх над «Крыльями Советов» со счётом 2:1. В составе победителей отличились Владислав Яковлев и Тимур Сулейманов. У «Крыльев» единственный гол забил Фернандо Костанца.

«Пари НН» набрал 22 очка и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. У «Крыльев» 25 очков и 12-я строчка.

Ранее Владимир Писарский после матча с «Пари НН» предложил отправить арбитров к окулистам.