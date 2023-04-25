Тарасова пристыдила фигуристку Косторную за сравнение методов Тутберидзе с конвейером

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике спортсменку Алёну Косторную.

«Косторная бы совесть имела. Постыдилась бы слов своих. Её все узнали, потому что она у Этери была», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

В первый раз фигуристка ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. Годом ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. После неудачного постковидного сезона Алёна вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу и перешла к Елене Буяновой.

16 января Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Теперь Косторная занимается под руководством Сергея Рослякова с Георгием Куницей.

Ранее Косторная поделилась мнением о методах работы тренера Этери Тутберидзе.