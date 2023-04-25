КДК РФС не будет рассматривать оскорбительное поведение болельщиков «Спартака» после матча с «Краснодаром»
- РИА Новости
«Рассмотрим только одно нарушение регламента в этом матче — задержку выхода команд из раздевалок. Поведение болельщиков «Спартака»? В рапорте делегата написано, что официальные лица матча не слышали этих выкриков. Это рассматриваться не будет», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Капитан «быков» Матвей Сафонов заявил, что после матча фанаты красно-белых выкрикивали оскорбительные кричалки, когда игроки «Краснодара» подошли поблагодарить своих болельщиков.
Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. «Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.
Ранее сообщалось, что «Спартак» пожелал здоровья футболисту «Краснодара» Кади Боржесу.