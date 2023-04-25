КДК РФС не будет рассматривать оскорбительное поведение болельщиков «Спартака» после матча с «Краснодаром»

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания по матчу 24-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар».
КДК РФС не будет рассматривать оскорбительное поведение болельщиков «Спартака» после матча с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Рассмотрим только одно нарушение регламента в этом матче — задержку выхода команд из раздевалок. Поведение болельщиков «Спартака»? В рапорте делегата написано, что официальные лица матча не слышали этих выкриков. Это рассматриваться не будет», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Капитан «быков» Матвей Сафонов заявил, что после матча фанаты красно-белых выкрикивали оскорбительные кричалки, когда игроки «Краснодара» подошли поблагодарить своих болельщиков. 

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. «Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» пожелал здоровья футболисту «Краснодара» Кади Боржесу.

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