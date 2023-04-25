«Чемпионат»: Клотет отстранил Кутепова и Нетфуллина от тренировок с «Торпедо»

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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет принял решение отстранить от тренировок защитника Илью Кутепова и капитана Равиля Нетфуллина.
«Чемпионат»: Клотет отстранил Кутепова и Нетфуллина от тренировок с «Торпедо»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщает «Чемпионат», оба футболиста продолжат тренировки со второй командой автозаводцев.

22 апреля «Торпедо» потерпело поражение от подмосковных «Химок» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2.

Таким образом, «Химки» набрали 17 очков и остались на 15-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» с 13 очками осталось на 16-й строчке.

Ранее бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк высказался о положении столичного клуба.

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