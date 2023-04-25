Sport24: сборные России и ОАЭ могут провести товарищеский матч этим летом

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Сборная России в ближайшее время может провести товарищеский матч с командой Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Sport24: сборные России и ОАЭ могут провести товарищеский матч этим летом
  • РИА Новости

«После участия юношеской сборной России в турнире в Дубае, будут организованы переговоры по этому вопросу. Встреча может пройти в Абу-Даби либо в конце июня — начале июля, либо осенью в перерыве на матчи сборных», — сообщил источник Sport24.

После отстранения российских команд от международных турниров подопечные Валерия Карпина провели товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на летний тренировочный сбор.

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