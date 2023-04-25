Sport24: сборные России и ОАЭ могут провести товарищеский матч этим летом

Сборная России в ближайшее время может провести товарищеский матч с командой Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«После участия юношеской сборной России в турнире в Дубае, будут организованы переговоры по этому вопросу. Встреча может пройти в Абу-Даби либо в конце июня — начале июля, либо осенью в перерыве на матчи сборных», — сообщил источник Sport24.

После отстранения российских команд от международных турниров подопечные Валерия Карпина провели товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на летний тренировочный сбор.