Faktor: хоккеист сборной Боснии и Герцеговины Ракич погиб в ДТП

Защитник сборной Боснии и Герцеговины по хоккею Амон Ракич погиб в результате ДТП.

Как сообщает Faktor, авария произошла 23 апреля неподалеку от Хаджичи.

По информации источника, мотоцикл, которым управлял Ракич, столкнулся с двумя автомобилями. Хоккеист погиб на месте.

Ракич провёл девять матчей за национальную команду, за которую забросил две шайбы.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и воронежским «Факелом».