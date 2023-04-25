Faktor: хоккеист сборной Боснии и Герцеговины Ракич погиб в ДТП
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Как сообщает Faktor, авария произошла 23 апреля неподалеку от Хаджичи.
По информации источника, мотоцикл, которым управлял Ракич, столкнулся с двумя автомобилями. Хоккеист погиб на месте.
Ракич провёл девять матчей за национальную команду, за которую забросил две шайбы.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и воронежским «Факелом».