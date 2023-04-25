Faktor: хоккеист сборной Боснии и Герцеговины Ракич погиб в ДТП

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Защитник сборной Боснии и Герцеговины по хоккею Амон Ракич погиб в результате ДТП.
Faktor: хоккеист сборной Боснии и Герцеговины Ракич погиб в ДТП
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

Как сообщает Faktor, авария произошла 23 апреля неподалеку от Хаджичи.

По информации источника,  мотоцикл, которым управлял Ракич, столкнулся с двумя автомобилями. Хоккеист погиб на месте.

Ракич провёл девять матчей за национальную команду, за которую забросил две шайбы. 

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и воронежским «Факелом».

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