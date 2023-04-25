Скира: «Челси» достиг устного соглашения о контракте с Почеттино

Бывший наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в ближайшее время может возглавить «Челси».

По информации инсайдера Николо Скиры, аргентинский специалист в одном шаге от того, чтобы стать новым тренером клуба. Устное соглашение между сторонами уже достигнуто.

5 июля 2022 года в ПСЖ официально объявили о прекращении сотрудничества с аргентинским наставником.

В настоящий момент исполняющим обязанности наставника «Челси» является Фрэнк Лэмпард.

Ранее сообщалось, что Почеттино сказал помощникам готовиться к работе в «Челси».