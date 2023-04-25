Президент «Тоттенхэма» взял на себя вину за неудачные результаты команды

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Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви прокомментировал поражение команды в матче 32-го тура чемпионата Англии от «Ньюкасла».
Президент «Тоттенхэма» взял на себя вину за неудачные результаты команды
  • AP
  • © Jon Super

«Поражение от «Ньюкасла» было неприемлемым. Было разрушительно это видеть. Мы можем рассмотреть множество причин, почему это произошло, и хотя я, совет директоров, тренеры и игроки должны нести ответственность, но в конечном счёте это всё лежит на мне», — цитирует Леви Daily Mail.

23 апреля «Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 6:1.

«Ньюкасл» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» — 53 очка и пятая позиция.

Ранее «Тоттенхэм» объявил об уходе исполняющего обязанности тренера Кристиана Стеллини.

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