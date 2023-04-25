Президент «Тоттенхэма» взял на себя вину за неудачные результаты команды
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«Поражение от «Ньюкасла» было неприемлемым. Было разрушительно это видеть. Мы можем рассмотреть множество причин, почему это произошло, и хотя я, совет директоров, тренеры и игроки должны нести ответственность, но в конечном счёте это всё лежит на мне», — цитирует Леви Daily Mail.
23 апреля «Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 6:1.
«Ньюкасл» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» — 53 очка и пятая позиция.
Ранее «Тоттенхэм» объявил об уходе исполняющего обязанности тренера Кристиана Стеллини.