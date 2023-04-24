«Тоттенхэм» объявил об уходе исполняющего обязанности тренера Стеллини

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Итальянский специалист Кристиан Стеллини принял решение покинуть «Тоттенхэм».
«Тоттенхэм» объявил об уходе исполняющего обязанности тренера Стеллини
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» в матче 32-го тура чемпионата Англии.  Игра завершилась со счётом 6:1.

«Ньюкасл» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» 53 очка и пятая позиция.

Напомним, что исполнять обязанности Стеллини стал 27 марта после увольнения Антонио Конте.

Ранее президент «Тоттенхэма» отказался вернуть Почеттино на пост главного тренера.

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