«Тоттенхэм» объявил об уходе исполняющего обязанности тренера Стеллини

Итальянский специалист Кристиан Стеллини принял решение покинуть «Тоттенхэм».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счётом 6:1.

«Ньюкасл» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» 53 очка и пятая позиция.

Напомним, что исполнять обязанности Стеллини стал 27 марта после увольнения Антонио Конте.

Ранее президент «Тоттенхэма» отказался вернуть Почеттино на пост главного тренера.