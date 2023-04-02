Daily Star: президент «Тоттенхэма» отказался вернуть Почеттино на пост главного тренера
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По информации Daily Star, между руководством клуба и тренером были переговоры о возвращении, но Леви намерен задать новый вектор развития «Тоттенхэма».
27 марта Антонио Конте был уволен из клуба. Исполнять обязанности наставника до конца сезона-2022/23 будет Кристиан Стеллини, а Райан Мэйсон выступит в качестве помощника наставника.
Ранее сообщалось, что Конте сделает паузу в карьере на один год.