Daily Star: президент «Тоттенхэма» отказался вернуть Почеттино на пост главного тренера

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Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви отказался вернуть Маурисио Почеттино на пост главного тренера клуба.
Daily Star: президент «Тоттенхэма» отказался вернуть Почеттино на пост главного тренера
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

По информации Daily Star, между руководством клуба и тренером были переговоры о возвращении, но Леви намерен задать новый вектор развития «Тоттенхэма».

27 марта Антонио Конте был уволен из клуба. Исполнять обязанности наставника до конца сезона-2022/23 будет Кристиан Стеллини, а Райан Мэйсон выступит в качестве помощника наставника.

Ранее сообщалось, что Конте сделает паузу в карьере на один год.

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