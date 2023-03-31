Tuttosport: Конте сделает паузу в карьере на один год
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По информации Tuttosport, специалист принял такое решение, несмотря на интерес «Ювентуса». В настоящий момент Конте хочет быть в кругу семьи после потери своих близких друзей и перенесённой операции.
27 марта тренер был уволен из «Тоттенхэма». Исполнять обязанности наставника до конца сезона-2022/23 будет Кристиан Стеллини, а Райан Мейсон выступит в качестве помощника наставника.
Ранее президент «Тоттенхэма» выступил с заявлением после отставки Конте с поста главного тренера.