Tuttosport: Конте сделает паузу в карьере на один год

Бывший главный наставник «Тоттенхэма» и «Ювентуса» Антонио Конте принял решение сделать паузу в своей тренерской карьере.

По информации Tuttosport, специалист принял такое решение, несмотря на интерес «Ювентуса». В настоящий момент Конте хочет быть в кругу семьи после потери своих близких друзей и перенесённой операции.

27 марта тренер был уволен из «Тоттенхэма». Исполнять обязанности наставника до конца сезона-2022/23 будет Кристиан Стеллини, а Райан Мейсон выступит в качестве помощника наставника.

Ранее президент «Тоттенхэма» выступил с заявлением после отставки Конте с поста главного тренера.