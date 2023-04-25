Червиченко считает, что о деградации РПЛ говорят из-за «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о деградации Российской премьер-лиги (РПЛ) на фоне результатов московского клуба.

«Из-за игры «Спартака» и то, что клуб по итогам чемпионата может попасть в тройку, все и говорят о низком уровне чемпионата. И что наш футбол деградирует», — цитирует Червиченко Metaratings.

24 апреля «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 4:3.

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. При этом красно-белые завершили выступление в Кубке России, в полуфинале Пути регионов уступив «Акрону» (1:2).

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» опровергли слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля.