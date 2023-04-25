В «Спартаке» опровергли слухи о возможной отставке Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможном удалении главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Нет причин для недоверия. Спады бывают у любой команды, но это не повод посыпать голову пеплом и принимать резкие решения. Нужно правильно идентифицировать причины, решить проблемы и двигаться дальше», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

24 апреля «Спартак» обыграл «Краснодра» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 4:3.

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес на русском языке обратился к болельщикам «Спартака».