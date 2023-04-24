Футболиста «Краснодара» унесли с поля на носилках после столкновения с Джикией

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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес получил травму и не смог продолжить матч со «Спартаком».
Футболиста «Краснодара» унесли с поля на носилках после столкновения с Джикией
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Боржес в борьбе за мяч с защитником «Спартака» Георгием Джикией получил травму головы. Его унесли с поля на носилках на 50-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Алексей Ионов.

Уточняется, что Джикия вытащил язык хавбеку «Краснодара» Боржесу после игрового столкновения

Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Счёт в матче — 1:0.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Марселе».

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