Футболиста «Краснодара» унесли с поля на носилках после столкновения с Джикией
- РИА Новости
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Боржес в борьбе за мяч с защитником «Спартака» Георгием Джикией получил травму головы. Его унесли с поля на носилках на 50-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Алексей Ионов.
Уточняется, что Джикия вытащил язык хавбеку «Краснодара» Боржесу после игрового столкновения
Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Счёт в матче — 1:0.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Марселе».