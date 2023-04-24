Экс-игрок сборной Литвы объяснил, почему закончил с футболом и вернулся в Россию

Бывший футболист сборной Литвы Нериус Бараса рассказал, почему в 2007 году он решил закончить с футболом и вернуться в Россию.

«Травма серьёзная, после операции я улетел в Самару, занялся бетонным заводом. Оставалось полтора года контракта, мне 29, ещё можно было поиграть. Но надо снова ехать в Шотландию. Полечился там четыре или пять месяцев, принял решение не возвращаться и закончить с футболом.

Семья и друзья говорили: «Ты дебил? Такие деньги платят!» — приводит слова Бараса «Матч ТВ».

По его словам, он не мог себя обманывать, понимая, что уже не хочет играть.

«Упорно отвечал, что хочу быть дома и заниматься чем душе угодно. Начал сразу в Самаре первую гостиницу строить, и как‑то через год было предложение вернуться в российскую команду, но я как‑то уже перегорел», — заявил он.

Футболист выступал в России за самарские «Крылья Советов», владикавказскую «Аланию» и тольяттинскую «Ладу».

Ранее Бараса признался в любви к русскому народу.