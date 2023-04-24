The Sun: Питт проедет на болиде «Формулы-1» перед Гран-при Великобритании
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- © James Devaney
Как сообщает The Sun, американский актёр получил специальное разрешение проехать прогревочный круг в Сильверстоуне перед гонкой Гран-при.
Уточняется, что кадры заезда будут использоваться в фильме о бывшем гонщике, который после ухода начинает тренировать молодого пилота.
Гран-при Великобритании пройдёт в Сильверстоуне с 7 по 9 июля.
Ранее сообщалось, что российский автогонщик Никита Мазепин может добиться отмены введённых против него Канадой санкций.