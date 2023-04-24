The Sun: Питт проедет на болиде «Формулы-1» перед Гран-при Великобритании

Американский актёр Брэд Питт проедет на болиде «Формулы-1» прогревочный круг перед Гран-при Великобритании.

Как сообщает The Sun, американский актёр получил специальное разрешение проехать прогревочный круг в Сильверстоуне перед гонкой Гран-при.

Уточняется, что кадры заезда будут использоваться в фильме о бывшем гонщике, который после ухода начинает тренировать молодого пилота.

Гран-при Великобритании пройдёт в Сильверстоуне с 7 по 9 июля.

Ранее сообщалось, что российский автогонщик Никита Мазепин может добиться отмены введённых против него Канадой санкций.