The Sun: Питт проедет на болиде «Формулы-1» перед Гран-при Великобритании

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Американский актёр Брэд Питт проедет на болиде «Формулы-1» прогревочный круг перед Гран-при Великобритании.
The Sun: Питт проедет на болиде «Формулы-1» перед Гран-при Великобритании
  • Gettyimages.ru
  • © James Devaney

Как сообщает The Sun, американский актёр получил специальное разрешение проехать прогревочный круг в Сильверстоуне перед гонкой Гран-при.

Уточняется, что кадры заезда будут использоваться в фильме о бывшем гонщике, который после ухода начинает тренировать молодого пилота.

Гран-при Великобритании пройдёт в Сильверстоуне с 7 по 9 июля.

Ранее сообщалось, что российский автогонщик Никита Мазепин может добиться отмены введённых против него Канадой санкций.

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