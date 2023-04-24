«РБ Спорт»: четыре клуба из Крыма будут приняты в ФНЛ в случае прохождения лицензирования

Футбольная национальная лига (ФНЛ) уведомила керченский «Океан», ялтинский «Рубин», «Севастополь» и симферопольскую «Таврию» о принятии во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования Российским футбольным союзом (РФС).

Как сообщает «РБ Спорт», на днях ФНЛ прислала четырём клубам из Крыма договоры, которые руководители команд обязаны заполнить и отправить обратно.

По информации источника, в случае успешного прохождения лицензирования в конце мая, согласно этим документам, крымские клубы будут зачислены в число участников первой группы зоны «Юг» Второй лиги.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что крымские клубы могут быть включены во Вторую лигу без членства в организации.