«РБ Спорт»: четыре клуба из Крыма будут приняты в ФНЛ в случае прохождения лицензирования
- РИА Новости
Как сообщает «РБ Спорт», на днях ФНЛ прислала четырём клубам из Крыма договоры, которые руководители команд обязаны заполнить и отправить обратно.
По информации источника, в случае успешного прохождения лицензирования в конце мая, согласно этим документам, крымские клубы будут зачислены в число участников первой группы зоны «Юг» Второй лиги.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что крымские клубы могут быть включены во Вторую лигу без членства в организации.