Митрофанов рассказал, что РФС может включить крымские клубы во Вторую лигу без членства в организации

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном включении крымских клубов во Вторую лигу.

«Нет. Что значит принимаем? Если принимаем членами РФС, то может быть. Крымские же команды — детские и любительские — участвуют в соревнованиях, которые проводятся в том числе и на территории России. Почему? У нас многие клубы не являются членами РФС, но участвуют в наших соревнованиях», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, «Севастополь», ялтинский «Рубин», «Океан» и «Таврия» могут быть допущены до лицензирования.

Отмечается, что определение клубов в лигу зависит от реформы Второго дивизиона. Также клубам необходимо будет пройти сертификацию стадионов.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее Габулов назвал преимущества лицензирования крымских клубов.