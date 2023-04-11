Габулов назвал преимущества лицензирования крымских клубов

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал о перспективах развития крымского футбола в случае лицензирования.

«Однозначный плюс в том, что Крым — один из важнейших регионов в нашей стране, который будет представлен многими клубами. Понятное дело, что после получения лицензии этим клубам нужно будет проделать много работы: скрупулёзно работать на всех уровнях — начиная с детского футбола и заканчивая в больших кабинетах. Так что с точки зрения развития российского футбола это правильный шаг в инфраструктурном плане. И большее количество футболистов получат шанс проявить себя на высоком уровне», — заявил Габулов RT.

Ранее Габулов назвал правильным возможный допуск крымских клубов к официальным соревнованиям.