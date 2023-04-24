Главный тренер «Акрона» раскритиковал «Сочи» за увольнение Бердыева

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин высказался об увольнении Курбана Бердыева из «Сочи».

«Я с ним не общался на эту тему, но вообще странно, конечно. Я не знаю нюансов, но у того же Федотова сначала тоже не всё получалось в «Сочи». Какая логика у людей наверху? Может, аргументы и есть, но в прессе их нет. Я лишь выразил своё мнение, основанное на том, что могу увидеть», — цитирует Калешина «Чемпионат».

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

10 апреля специалист принял решение покинуть клуб. Исполняющим обязанности главного тренера стал Хохлов.

«Сочи» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Хохлов назвал неожиданным решение Бердыева об уходе из «Сочи».