Хохлов назвал неожиданным решение Бердыева об уходе из «Сочи»

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов рассказал, что для него стал неожиданным уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».
Хохлов назвал неожиданным решение Бердыева об уходе из «Сочи»
  • РИА Новости

«Это было неожиданно, Курбан Бекиевич утром объявил, что покидает команду. Приступили к тренировочному процессу, сейчас обсуждаем с коллегами, что менять, что оставлять, как вообще проводить подготовку», — приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

10 апреля специалист принял решение покинуть клуб. Исполняющим обязанности главного тренера стал Хохлов. 

«Сочи» с 31 очком занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Колосков выразил сожаление в связи с увольнением Бердыева из «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить