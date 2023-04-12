Хохлов назвал неожиданным решение Бердыева об уходе из «Сочи»
- РИА Новости
«Это было неожиданно, Курбан Бекиевич утром объявил, что покидает команду. Приступили к тренировочному процессу, сейчас обсуждаем с коллегами, что менять, что оставлять, как вообще проводить подготовку», — приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.
Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в Российской премьер-лиге (РПЛ).
10 апреля специалист принял решение покинуть клуб. Исполняющим обязанности главного тренера стал Хохлов.
«Сочи» с 31 очком занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Колосков выразил сожаление в связи с увольнением Бердыева из «Сочи».