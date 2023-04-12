Хохлов назвал неожиданным решение Бердыева об уходе из «Сочи»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов рассказал, что для него стал неожиданным уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Это было неожиданно, Курбан Бекиевич утром объявил, что покидает команду. Приступили к тренировочному процессу, сейчас обсуждаем с коллегами, что менять, что оставлять, как вообще проводить подготовку», — приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

10 апреля специалист принял решение покинуть клуб. Исполняющим обязанности главного тренера стал Хохлов.

«Сочи» с 31 очком занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Колосков выразил сожаление в связи с увольнением Бердыева из «Сочи».