Колосков выразил сожаление в связи с увольнением Бердыева из «Сочи»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Отставка Бердыева из «Сочи» — очень сложная тема. Нельзя гадать, нужно чётко знать причину. Могу выразить только сожаление. Я видел их матч «Динамо», и команда Курбана Бекиевича провела его прекрасно», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в РПЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов. После 22 туров РПЛ черноморцы набрали 31 очко и занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее Александр Мостовой заявил, что не видит никакой логики в решении «Сочи» убрать Бердыева.