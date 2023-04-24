Романо: «Реал» планирует установить отступные за Камавингу в размере £1 млрд

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Мадридский «Реал» готовит новый контракт для французского полузащитника Эдуарду Камавинги.
Романо: «Реал» планирует установить отступные за Камавингу в размере £1 млрд
  • AP
  • © Manu Fernandez

По информации Фабрицио Романо, клуб предложит повышенную зарплату 20-летнему игроку. Отмечается, что сумма отступных составит £1 млрд, чтобы исключить уход Камавинги в чемпионат Англии.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 48 матчах команды во всех турнирах и сделал один результативный пас. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» забил два безответных мяча «Сельте» в матче Примеры.

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