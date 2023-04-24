Романо: «Реал» планирует установить отступные за Камавингу в размере £1 млрд
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По информации Фабрицио Романо, клуб предложит повышенную зарплату 20-летнему игроку. Отмечается, что сумма отступных составит £1 млрд, чтобы исключить уход Камавинги в чемпионат Англии.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 48 матчах команды во всех турнирах и сделал один результативный пас. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» забил два безответных мяча «Сельте» в матче Примеры.