Романо: «Реал» планирует установить отступные за Камавингу в размере £1 млрд

Мадридский «Реал» готовит новый контракт для французского полузащитника Эдуарду Камавинги.

По информации Фабрицио Романо, клуб предложит повышенную зарплату 20-летнему игроку. Отмечается, что сумма отступных составит £1 млрд, чтобы исключить уход Камавинги в чемпионат Англии.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 48 матчах команды во всех турнирах и сделал один результативный пас. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» забил два безответных мяча «Сельте» в матче Примеры.