Тухель: нет смысла украшать ситуацию, я ответственен за это

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение команды в матче 29-го тура чемпионата Германии от «Майнца».

«Нет смысла украшать эту ситуацию. Мы потеряли слишком много очков во второй половине сезона, мы не можем выдавать хорошую игру в течение 90 минут. Конечно, я ответственен за это. Мы всё проанализируем вместе», — сказал Тухель.

Игра завершилась со счётом 3:1.

В составе «Майнца» голы забили Людовик Ажорк, Леандро Баррейро и Аарон Кариколь. У «Баварии» отличился Садио Мане.

«Майнц» набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. У «Баварии» 59 очков и вторая строчка.

Ранее сообщалось, что руководители «Баварии» зашли в раздевалку команды после поражения от «Майнца».

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