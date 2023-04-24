В Федерации фигурного катания России хотят проводить международные клубные турниры

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил о планах проведения турниров с участием иностранных спортсменов.

«Мы в любой момент готовы и организовывать такие турниры, и проводить их. Нужно их участие, желание и внятная позиция по соревнованиям с участием российских спортсменов», — цитирует Сихарулидзе ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия «сейчас и в дальнейшем открыта к тому, чтобы соревноваться с нашими международными друзьями».

«Мы можем проводить различные соревнования, всё зависит только от позиции наших западных и азиатских друзей, мы открыты к диалогу», — добавил Сихарулидзе.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская назвала Сихарулидзе человеком чести.







