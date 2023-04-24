В Федерации фигурного катания России хотят проводить международные клубные турниры

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил о планах проведения турниров с участием иностранных спортсменов.

«Мы в любой момент готовы и организовывать такие турниры, и проводить их. Нужно их участие, желание и внятная позиция по соревнованиям с участием российских спортсменов», — цитирует Сихарулидзе ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия «сейчас и в дальнейшем открыта к тому, чтобы соревноваться с нашими международными друзьями».

«Мы можем проводить различные соревнования, всё зависит только от позиции наших западных и азиатских друзей, мы открыты к диалогу», — добавил Сихарулидзе.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская назвала Сихарулидзе человеком чести.




Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить