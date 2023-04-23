«Локомотив» начал переговоры с Бариновым по новому контракту

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал ситуацию с контрактами футболистов московского клуба.

«Только с Бариновым и начали переговоры», — цитирует Ульянова «Спорт-Экспресс».

При этом он не стал раскрывать детали нового соглашения.

«Контракт должен быть на три года? Пока не могу сказать», — добавил Ульянов.

Баринов в 29 матчах в сезоне-2022/23 забил два мяча и сделал четыре результативные передачи во всех турнирах. Контракт 26-летнего хавбека с «Локо» истекает летом 2024 года.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Баринов понял, что сейчас тяжело уехать в Европу, и решил остаться в «Локомотиве».