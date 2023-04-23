Пономарёв: замены Федотова полностью сломали игру ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что Владимир Федотов позволил «Локомотиву» уйти от поражения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку не угадал с заменами по втором тайме.

«Невозможно такой матч проиграть, но у красно-синих это почти получилось. Замены Федотова полностью сломали игру. Выпустил молодняк, который тут же потерялся. Эта ничья полностью на совести тренерского штаба», — заявил Пономарёв RT.

Вместе с тем он назвал сказкой первый тайм в исполнении ЦСКА.

«Я смотрел и наслаждался игрой. Всё вовремя, слаженно, отточенно. Мяч не передерживали, боролись по всему полю. Но всё изменилось после удаления Марио Митая у «Локомотива». Игроки ЦСКА подумали, что раз они один забили, то в большинстве удержат счёт. Особенно удивил Владимир Федотов. Он вроде опытный тренер, но зачем-то снял людей с атаки. Заменил Антона Заболотного и Фёдора Чалова. Он надеялся на то, что армейцы продержатся на полузащите и обороне. Благодаря чему железнодорожники побежали вперёд, а ЦСКА сел у своих ворот», — добавил Пономарёв.

Ранее сообщалось, что Антон Заболотный впервые забил в двух матчах подряд в РПЛ за ЦСКА.





