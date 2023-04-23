Карпин — о победе над «Уралом»: минут 70 был доволен и игрой, и результатом

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги встречи с «Уралом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Выиграли, и слава богу. Понятно, что в конце сезона всем нужны очки и на игру уже меньше внимания уделяется, но минут 70 был доволен и игрой, и результатом. Хотя думаю, что в первом тайме могли решать все вопросы», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В составе ростовской команды дубль оформил Николай Комличенко (19-я, 50-я минуты), также пенальти реализовал Максим Осипенко на 90-й.

«Ростов» расположился на втором месте в таблице чемпионата России с 49 очками.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко назвал причины поражения от «Ростова».