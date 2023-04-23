The Telegraph: футболисты «Челси» положительно относятся к возможному назначению Почеттино

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Футболисты лондонского «Челси» положительно относятся к возможному назначению главным тренером команды Маурисио Почеттино.
The Telegraph: футболисты «Челси» положительно относятся к возможному назначению Почеттино
  • Gettyimages.ru

По информации The Telegraph, игроки с одобрением встретили новость о возможном приглашении специалиста в команду.

Отмечается, что в клубе признают тренерские навыки Почеттино, а также его репутацию.

5 июля 2022 года в ПСЖ официально объявили о прекращении сотрудничества с Почеттино.

В настоящий момент исполняющим обязанности наставника «Челси» является Фрэнк Лэмпард.

«Челси» по итогам 31-го тура с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн отказался от предложения стать новым главным тренером «Челси».

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