The Telegraph: футболисты «Челси» положительно относятся к возможному назначению Почеттино
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По информации The Telegraph, игроки с одобрением встретили новость о возможном приглашении специалиста в команду.
Отмечается, что в клубе признают тренерские навыки Почеттино, а также его репутацию.
5 июля 2022 года в ПСЖ официально объявили о прекращении сотрудничества с Почеттино.
В настоящий момент исполняющим обязанности наставника «Челси» является Фрэнк Лэмпард.
«Челси» по итогам 31-го тура с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн отказался от предложения стать новым главным тренером «Челси».