Двукратный призёр ОИ по лыжным гонкам Холунд объявил о завершении карьеры

Двукратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам норвежец Ханс Кристер Холунд объявил о завершении карьеры.

«Теперь я принял окончательное решение о завершении лыжной карьеры. Это был трудный выбор, но с двумя маленькими детьми и со множеством проектов на стороне кажется правильным позволить другим голодным до успеха спортсменам побороться за медали домашнего ЧМ в 2025 году», — написал спортсмен в соцсетях.

Норвежец провёл восемь лет в национальной сборной, участвовал в 145 стартах на Кубке мира и получил восемь медалей чемпионата мира и Олимпиады. Холунд предпочитает дистанционные гонки, но также одинаково хорошо ему даются гонки классическим и коньковым стилем.

Ранее сообщалось, что восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжам Марит Бьорген объявила об окончательном завершении спортивной карьеры.