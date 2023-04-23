Двукратный призёр ОИ по лыжным гонкам Холунд объявил о завершении карьеры

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Двукратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам норвежец Ханс Кристер Холунд объявил о завершении карьеры.
Двукратный призёр ОИ по лыжным гонкам Холунд объявил о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru

«Теперь я принял окончательное решение о завершении лыжной карьеры. Это был трудный выбор, но с двумя маленькими детьми и со множеством проектов на стороне кажется правильным позволить другим голодным до успеха спортсменам побороться за медали домашнего ЧМ в 2025 году», — написал спортсмен в соцсетях.

Норвежец провёл восемь лет в национальной сборной, участвовал в 145 стартах на Кубке мира и получил восемь медалей чемпионата мира и Олимпиады. Холунд предпочитает дистанционные гонки, но также одинаково хорошо ему даются гонки классическим и коньковым стилем.

Ранее сообщалось, что восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжам Марит Бьорген объявила об окончательном завершении спортивной карьеры.

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