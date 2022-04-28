Восьмикратная олимпийская чемпионка Бьорген объявила об окончательном завершении карьеры

Короткая ссылка
Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжам Марит Бьорген объявила об окончательном завершении спортивной карьеры.
Восьмикратная олимпийская чемпионка Бьорген объявила об окончательном завершении карьеры
  • AP

«Я не буду больше выступать в лыжных гонках, я окончательно завершаю [спортивную карьеру]. Это сложнее, чем кажется, хотя я пытаюсь поддерживать себя в хорошей форме. Но таких выступлений, как в последние два сезона, больше не будет», — цитирует Бьорген TV2.

Напомним, что 42-летняя спортсменка является 18-кратной чемпионкой мира по лыжам и обладательницей наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов. Также она является четырёхкратной обладательницей Кубка мира.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Даниэль Странд попал в больницу после попытки побить мировой рекорд в ходьбе на лыжах за 24 часа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить