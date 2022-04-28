Восьмикратная олимпийская чемпионка Бьорген объявила об окончательном завершении карьеры

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжам Марит Бьорген объявила об окончательном завершении спортивной карьеры.

«Я не буду больше выступать в лыжных гонках, я окончательно завершаю [спортивную карьеру]. Это сложнее, чем кажется, хотя я пытаюсь поддерживать себя в хорошей форме. Но таких выступлений, как в последние два сезона, больше не будет», — цитирует Бьорген TV2.

Напомним, что 42-летняя спортсменка является 18-кратной чемпионкой мира по лыжам и обладательницей наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов. Также она является четырёхкратной обладательницей Кубка мира.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Даниэль Странд попал в больницу после попытки побить мировой рекорд в ходьбе на лыжах за 24 часа.