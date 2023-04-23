Канчельскис: можно ставить крест на истории Захаряна с «Челси»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» повлиял на психологическое состояние футболиста.
Канчельскис: можно ставить крест на истории Захаряна с «Челси»
  • РИА Новости

«Арсен сломался в психологическом плане, у него пропал футбольный интерес. Когда ты мог быть одной ногой в топ-команде, в лучшей лиге мира, то, конечно, сейчас твоя игра не идёт и всё вокруг раздражает. Можно ставить крест на истории с «Челси». Сейчас это абсолютно нереально», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Летом 2022 года лондонский клуб предлагал за 19-летнего россиянина £12,6 млн, но переход не состоялся из-за ограничений, наложенных на российский футбол. 

В сезоне-2022/23 Захарян забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 19 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Захаряном.

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